Il parco dove sboccia la meraviglia la primavera al Giardino Sigurtà

C’è un luogo in Italialanon arriva, esplode. Un posto in cui la natura si attraversa con tutti i sensi: si cammina tra i profumi, si ascoltano i colori, si respira bellezza. Questo luogo è il, a Valeggio sul Mincio, a pochi chilometri da Verona. Un tesoro botanico di oltre 60 ettari, capace di trasformarsi in un’esperienza totalizzante.In, ildà vita a uno degli eventi floreali più scenografici d’Europa: Tulipanomania 2025, con oltre un milione di tulipani e decine di migliaia di giacinti, narcisi, muscarì, iris. Le aiuole sembrano galleggiare, i sentieri diventano gallerie d’arte a cielo aperto, le fioriere si trasformano in installazioni viventi.Fonte: Ufficio stampaTulipani variopinti accendono l’inizio di: rossi, viola e gialli compongono aiuole che sembrano pennellate su telaIl Viale delle Rose, la Passeggiata Panoramica, i 18 laghetti e il maestoso Castelletto neogotico accompagnano il visitatore in un racconto tra poesia e sorpresa.