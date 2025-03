Iltempo.it - Il Papa prosegue la terapia: "Lievi miglioramenti anche sulla ripresa della parola"

Leggi su Iltempo.it

Il miglioramento diFrancesco continua. A Casa Santa Marta il Ponteficecon lafarmacologica e con le fisioterapie respiratoria e motoria attiva. La sala stampa vaticana riferisce di «»,». La situazione dal punto di vista medico «è stazionaria» e le «analisi del sangue, eseguite mercoledì scorso, sono risultate nella norma». Altra nota di miglioramento, l'uso ridotto dell'ossigeno ad alti flussi. Questo tipo di erogazione di ossigeno, sempre attraverso cannule nasali, resta «solo in parte durante la notte». Durante il giorno il Pontefice, utilizza sempre i naselli per l'ossigeno ma con una erogazione, più leggera, non ad alti flussi. La convalescenza quindi va avanti e nonostante Francesco non riceva visite, mantiene il suo «umore buono».