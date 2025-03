Agi.it - Il Papa è di buon umore e ha ridotto l'utilizzo di ossigeno ad alti flussi

AGI - A cinque giorni dalle dimissioni dal Policlinico Gemelli di Roma, doveFrancesco è stato ricoverato per oltre un mese, iniziano a trapelare informazioni sul suo stato di salute. La Sala Stampa Vaticana ha fatto sapere che la situazione di Bergoglio "è stazionaria dal punto di vista medico", le "analisi del sangue eseguite mercoledì scorso, sono nella norma". Inoltre informato del devastante terremoto, avrebbe pregato per le popolazioni colpite del Myanmar e la Thailandia. Durante il giorno il Pontefice, utilizza sempre i naselli per l'ma con una erogazione non ad. "L'diFrancesco èo. Lo era già nei giorni del ricovero e lo è ancora di più una volta tornato a casa". Il Pontefice continua a lavorare "su documenti che gli vengono trasmessi dai vari dicasteri della Curia".