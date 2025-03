Oasport.it - Il nuovo ranking ATP di Matteo Berrettini: miglioramento a Miami, ma c’è un rischio sorpasso. E la top-20…

ha ceduto al cospetto di Taylor Fritz al termine di un combattutissimo quarto di finale del Masters 1000 di. Il tennista italiano ha annullato sei match-point nel secondo set e ha trascinato la contesa al terzo parziale, ma lo statunitense ha operato un break nel decimo set e si è involato verso il successo. Il romano ha messo in mostra un gioco eccezionale e ha dimostrato che sta tornando ad altissimi livelli, con l’auspicio di poter tornare a lottare per qualcosa di importante.Il finalista di Wimbledon 2021 ha sicuramente migliorato la propria posizione nelATP grazie al risultato conseguito sul cemento della Florida: aveva incominciato il torneo da numero 30 del mondo e ora occupa virtualmente la 27ma piazza con 1.755 punti all’attivo. Si tratta di un balzo in avanti di tre posti con un saldo positivo di 175 punti, ma non è detto che questo sarà il piazzamento del 28enne quando la classifica internazionale verrà aggiornata lunedì 31 marzo.