Il nuovo pacchetto sul vino della Commissione europea

Lail 28 marzo annuncia il suo atteso «sul», che rivede tre regolamenti, nel tentativo di far risorgere un settore invecchiato, a corto di liquidità e colpito dai cambiamenti climatici. Oltre che dai dazi annunciati da Donald Trump. Il cofinanziamento per le piccole e medie imprese per gli interventi mirati a mitigare il cambiamento climatico dovrebbe salire all’80 per cento del totale, la durata delle autorizzazioni per i nuovi impianti dovrebbe essere estesa a otto anni, senza penalità in caso di mancato utilizzo, ma dovrebbero arrivare anche novità in materia di etichettatura per i vini no e low alcol. Il Commissario all’Agricoltura, Christophe Hansen, ne ha parlato durante il summit a Roma “Agricoltura è”. Le misure, in ogni caso, non saranno immediatamente operative, ma dovranno passare al vaglio di Consiglio e Parlamento europeo ovviamente.