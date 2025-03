Lanazione.it - Il Nuovo Mondo di Sacchetti. Il pasticcere delle eccellenze «Latte e uova erano i miei giochi»

Dici Paolo, dici pasticceria. La vita di uno dei più grandi artigiani del gusto italiani non è iniziata con la dolcezzasue creazioni. «Quando nacqui, mia madre era malata di tubercolosi. E così fui affidato alle cure deizii. Vengo da una famiglia di origini contadine: mio padre si alzava alle quattro per mungere le mucche e poi andava a Firenze a fare il muratore. Io, bambino, passavo il tempo tra la stalla e il pollaio,non mancavano. E così, per gioco, ho iniziato a fare i primi dolci», Paoloesce dal laboratorio della sua pasticceria in via Garibaldi, si siede al tavolino e racconta della sua infanzia. Ricorda il suo inizio, che non è stato come per molti con la scuola alberghiera e poi le specializzazioni, ma una casualità che gli ha permesso di scoprire la sua incredibile ed inesauribile arte nel preparare dolci.