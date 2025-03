Screenworld.it - Il nuovo Final Destination batte un record importante (con numeri folli)

Dopo 14 anni di assenza,torna con il botto: il trailer delcapitolo,: Bloodlines, ha totalizzato oltre 178 milioni di visualizzazioni in appena 24 ore, diventando il secondo trailer horror più visto della storia. Il primato assoluto resta quello di IT (2017), che raggiunse quasi 200 milioni di visualizzazioni nello stesso arco di tempo. Questo incredibile traguardo suggerisce che il film potrebbe ottenere un grande successo al botteghino, riportando in auge la saga che ha incassato oltre 666 milioni di dollari globalmente con i precedenti cinque capitoli.Il trailer è stato lanciato simultaneamente in 65 mercati e tradotto in 44 lingue, garantendo una diffusione capillare. Diretto da Zach Lipovsky e Adam B. Stein, con una sceneggiatura di Guy Busick (Finché morte non ci separi) e Lori Evans Taylor,: Bloodlines seguirà le vicende di Stefanie (Kaitlyn Santa Juana), una studentessa universitaria tormentata da un violento incubo ricorrente, che torna a casa dal college per rintracciare l’unica persona in grado di interrompere un ciclo mortale che coinvolge i membri della sua famiglia, e salvarli dalla macabra fine che inevitabilmente li attende.