Il nuovo album di Ed Sheeran si intitolerà Play e aprirà un nuovo ciclo

Ieri sera Edè stato ospite del noto Late Show di Jimmy Fallon. Il cantautore e il conduttore si sono esibiti, come da tradizione, in un divertente concerto improvvisato nella metropolitana di New York, durante il quale hanno cantato anche Pink Pony Club di Chappell Roan. Poi, nello studio del programma televisivo,ha confermato che il suo prossimosi chiamerà. Il musicista ha spiegato così la scelta del nome: «Quando avevo diciotto anni ho avuto l’idea per undi 10: +, x, ÷, = e –, e poi, Pause, Rewind, Fast Forward, Stop. Ero ossessionato da Tarantino e avevo sentito del suo progetto di fare dieci film, con side project come Grindhouse. Mi sono detto: anch’io ne farò dieci e ogni tanto un side project».Ed: il primo singolo di “” uscirà il 4 aprileIl cantautore EdQuesto vuol dire che Stop sarà il suo ultimo disco? Ed ha replicato con queste parole: «Ho sempre sognato di fare un’ultima raccolta di canzoni varie da pubblicare il giorno in cui morirò, intitolata Eject.