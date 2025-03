Sport.quotidiano.net - Il notiziario, intanto Morutan sta meglio: possibile convocazione. A Cosenza in 400 nonostante i (troppi) disguidi

Leggi su Sport.quotidiano.net

E alla fine furono biglietti. Inizialmente la vendita era prevista per il pomeriggio di mercoledì, poi posticipata alle dieci del mattino di ieri, poi nuovamente alle undici. Inizialmente il prezzo per il settore ospiti era stato annunciato di otto euro (prevendita inclusa), per poi essere raddoppiato a 19 (un prezzo comunque onestissimo rispetto alle medie della categoria). Insomma, i tifosi nerazzurri hanno potuto prendere il loro tagliando, che dovranno esporre per forza in maniera stampata, come dichiarato dal, solamente a due giorni e quattro ore dal fischio d’inizio. Tempo abbastanza ridotto per organizzare una trasferta "solamente" di 862 kilometri, no? Ma la risposta del pubblico pisano, per l’ennesima volta in stagione, sarà ottima. Considerato il fatto che non vi sono vincoli per gli ospiti, tra chi prenderà il volo, chi invece farà la traversata in treno, secondo le nostre stime, saranno circa quattrocento i tifosi nerazzurri che seguiranno la squadra di Inzaghi per la sfida valida per la ripresa del campionato.