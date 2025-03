Lanazione.it - Il nodo Montalbano. Pienone all’assemblea. Ma poche le risposte: "Sp9? Servirà tempo"

I posti a sedere del teatro comunale non sono bastati per contenere le tante persone che hanno partecipato all’incontro pubblico di mercoledì scorso, dove si è parlato della brutta situazione del, a seguito delle recenti frane che hanno portato numerose conseguenze agli abitanti del posto e al blocco completo della viabilità di una strada fondamentale per il collegamento tra Piana empolese, Valdinievole e Piana pistoiese. All’incontro, sono intervenuti il sindaco di Lamporecchio Anna Tassi, l’assessore Serena Bavuso, la consigliera provinciale con delega alla viabilità Lisa Amidei, il presidente della provincia di Pistoia Luca Marmo, il vicesindaco del comune di Seravalle Alessio Gargini e i dirigenti della provincia, Lorenzo Conti e Tony Montillo. In apertura, la consigliera Amidei ha comunicato la riapertura la strada di Montevettolini, mentre quasi sicuramente nel giro di due mesi verrà restituita alla circolazione anche la strada che da Cecina di Larciano porta a Casalguidi.