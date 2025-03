Game-experience.it - Il Nintendo Direct di Marzo è da record: è l’evento a tema videoludico più visto del 2025

Ildiha infranto ogni, diventandopiùdell’anno fino a questo momento. Secondo i dati raccolti da StreamCharts, la trasmissione ha raggiunto un picco di 2.719.476 spettatori simultanei su YouTube, consolidando la posizione dicome leader negli showcase digitali. Questo risultato è ancora più sorprendente considerando chenon è stato dedicato alla nuova consoleSwitch 2, ma esclusivamente a giochi in uscita nei prossimi mesi sulla console attualmente in commercio.Streamscharts riporta che rispetto ad altri eventi del, l’ultimoha superato sia il PlayStation State of Play di febbraio che il Pokémon Presents, dimostrando l’enorme interesse del pubblico per i titoli in arrivo suSwitch.