Il Mossad starebbe chiedendo ad alcuni Paesi africani di accogliere i palestinesi sfollati da Gaza

Tel Aviv sta mettendo a punto un piano per ‘deportare’ all’estero buona parte deidalla Striscia di. E per realizzarlo Benjamin Netanyahu avrebbe incaricato diverse settimane fa ildi trovarepronti ad accoglierli. Lo hanno rivelato ad Axios due funzionari israeliani.Benjamin Netanyahu (Getty).Ilavrebbe fatto colloqui con la Somalia e il Sud SudanFinora l’idea di Donald Trump di cacciare i 2 milioni di residenti della Striscia per ricostruire l’area (magari trasformandola nella riviera del Medio Oriente come suggerito dal terribile e vergognoso video postato sui social) è rimasta lettera morta. E così Netanyahu non ha perso tempo. Mentre Israele ha ripreso a combattere e continua a ordinare evacuazioni nella Striscia, l’intelligence israeliana avrebbe già fatto colloqui con la Somalia e il Sud Sudan, ma anche con l’Indonesia.