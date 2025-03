Lopinionista.it - Il mondo evanescente ed evocativo di Lina Forsdahl, quando il Simbolismo si insinua nell’Astrattismo

Le energie che circondano l’essere umano costituiscono una dimensione frequentemente inconosciuta perché non tangibile e difficilmente riscontrabile in quelpragmatico e pratico che appartiene alla società contemporanea; eppure aleggiano intorno all’esistenza quasi a volerne divenire una guida, un monito, un’esortazione per l’individuo a uscire dal proprio realismo che lo rende incapace di porsi in posizione di sottile ascolto per cogliere tutto quell’impercettibile inspiegabilmente in grado di modificare il corso del flusso interiore di chi ha la sensibilità di percepirlo. È esattamente a questo imperscrutabile che si sono ispirate alcune correnti artistiche del passato lasciando una traccia importante successivamente raccolta e reinterpretata, secondo l’esistenzialismo attuale, dai protagonisti della pittura contemporanea; l’artista di cui vi racconterò oggi infonde nelle sue tele un equilibrio tra astrazione e figurazione per irradiarle di quell’aura spiritualista e quasi mistica che le è necessaria per approfondire i concetti che desidera esternare.