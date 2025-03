Calciomercato.it - Il Milan riabbraccia Gimenez, ma c’è un’assenza che fa rumore

La giornata rossonera in vista della sfida contro il Napoli di domenica sera: ecco cosa è successo al centro sportivo di CarnagoSergio Conceicao ha ritrovato questa mattina la squadra al centro sportivo di Carnago in vista della sfida di Napoli, in programma domenica sera.Il, ma c’èche fa(LaPresse) – Calciomercato.itIl tecnico portoghese, come confermato a Calciomercato.it, può contare sul rientro in gruppo di Santi, che si è gettato alle spalle i problemi fisici accusati in Nazionale. Il messicano così si candida a scendere in campo dal primo minuto contro gli uomini di Antonio Conte, ma non è da escludere l’impiego di Tammy Abraham visto che il 2 aprile, poi, si giocherà il tanto atteso derby contro l’Inter.Sergio Conceicao potrà comunque gestire le forze della propria squadra.