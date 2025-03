Lanazione.it - Il Mercato delle Pulci domenica a Monte San Savino

Arezzo, 28 marzo 2025 – A causaprevisioni di maltempo, ildiSan, inizialmente previsto per23 marzo, è stato spostato a30 marzo. L'evento avrà luogo sempre dalle ore 9:00 alle 19:00, con 150 banchi tra le vie del borgo, nel rispettotradizioni di riciclo e riuso. Il, che si conferma come uno degli appuntamenti più attesi per la primavera, offrirà ancora una volta un'ampia selezione di oggetti di seconda mano e occasioni da non perdere. Insieme al, ci sarà l’evento “Shooting Day”, realizzato grazie alla collaborazione tra WeARe e il Fotoclub Il Sansovino, che guiderà fotografi e appassionati alla ricerca dei migliori scatti per il prossimo numero del mensile. Per facilitare l'accesso all'evento, saranno attive le consuete navette gratuite, con partenza dallo Stadio Comunale, dalla zona industriale e da La Gora.