Lanazione.it - Il marmo resiste: Cosmave promuove la sostenibilità a Marmomac Verona

Leggi su Lanazione.it

L’appeal del. Nonostante una situazione internazionale difficile, la guerra in Ucraina, l’inizio di quella in Medio Oriente e le iniziali decisioni dal neo Presidente Usa Trump, a cui si aggiunge purtroppo il perdurare della criticità nello smaltimento dei residui di lavorazione. Anzi, oggi, in un’economia globale sempre più indirizzata a soluzioni di eco, la pietra naturale è sempre più utilizzata in modo diffuso nei vari ambiti, ad esempio della bioarchitettura come materiale riciclabile, duraturo e con caratteristiche geo-fisiche che contribuiscono all’efficienza energetica degli edifici., forte della compagine che conta 51 aziende di tutta la filiera (oltre il 90% della produzione lapidea della Versilia con oltre 300 milioni di fatturato aggregato e 800 addetti), prosegue le sue attività di supporto alla conoscenza e alla promozione della pietra naturale.