Sport.quotidiano.net - Il Mantova deve uscire dalla crisi: delicata sfida diretta per la salvezza con il Sudtirol

– Sprofondato in zona retrocessione, ilè chiamato a ripartire tornando alla vittoria nellacon il. Per la matricola biancorossa una partita fondamentale, che può interrompere il buio tunnel dellache ha interrotto il cammino della squadra di Possanzini, passata quasi senza rendersene conto dal possibile sogno di un posticino nei play off alla brusca discesa nelle posizioni calde della classifica. Lacon gli altoatesiniriportare quei tre punti che mancano da troppo tempo in casa virgiliana: “Durante la sosta abbiamo lavorato bene e analizzato tutte le cose che abbiamo fatto – è l’analisi di mister Possanzini, la cui posizione è stata consolidata nei giorni scorsisocietà, ma che, nel malaugurato caso di un passo falso al “Martelli”, verrebbe messo seriamente in discussione – Nella gara con il Pisa abbiamo perso la nostra identità e per questo ci siamo trovati in difficoltà.