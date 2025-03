Il Liverpool tiene colloqui iniziali sulla firma della sostituzione di Trent Alexander-Arnold; Lo slot lo vuole

Leggi su Justcalcio.com

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:La ricerca diper un sostituto perè iniziata dopo che il suo trasferimento al Real Madrid è stato confermato da Fabrizio Romano all’inizio di questa settimana.Il terzino destro ha accettato i termini personali con i giganti spagnoli e si unirà a loro con un trasferimento gratuito alla finestagione.è considerato uno dei migliori terzini di destra del mondo e la sua partenza è destinata a lasciare un vuoto enorme sul lato destrodifesa, con non molti giocatori là fuori che possono sostituire la qualità che porta a lato, in particolare in futuro.I rapporti hanno suggerito che il club potrebbe apparire dall’interno del club, con Conor Bradley che emerge come uno dei migliori candidati per sostituirlo.