Il Lipsia ha un centro giovanile all’avanguardia un’eccellenza peccato che abbia sfornato un solo giocatore

The Athletic dedica un articolo, al suodell’allenamento e al modo in cui cresce i giovani, sempre a contatto con la prima squadra per sentirne l’ispirazione. L’accademia – spiega il quotidiano – può ospitare fino a 50 ragazzi, offrendo strutture d’avanguardia tra palestre, mini-stadio, campi da allenamento e sistemi di monitoraggio avanzati. Ciononostante ilnon ha ancora lanciato veri e propri fuoriclasse dal proprio vivaio. Non, ma ilpiù notodall’Accademia delè il bosniaco Demirovic dello Stoccarda (non esattamente Yamal). Quindi nonfuoriclasse ma nemmeno calciatori forti o medio-forti.A noi che cosa interessa delsportivo del Napoli? È in atto l’ennesimo delirio collettivo, la rivoluzione di Manuel Baum (The Athletic)Scrive Athletic:La struttura ospita sempre 50 giocatori delle giovanili.