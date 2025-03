Iltempo.it - Il laurea gate di Calderone: ecco perché è una bufala. L'ateneo: "Titolo regolare"

La ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elviraè finita nel mirino delle opposizioni e del Fatto Quotidiano che la contestano la legittimità della suain Gestione aziendale conseguita nel 2016. Dopo il question time alla Camera, sul quotidiano diretto da Marco Travaglio è comparso un articolo dal«Figuracciasmentita sugli esami dalla ministra Bernini». Le accuse in sintesi sono: la ministra frequentava due corsi in contemporanea (una biennale e una triennale), dava anche due esami in un solo giorno, nel periodo in cui frequentava da studentessa il marito era nel Cda dell'e lei era titolare di una cattedra e che nel periodo in cui ha conseguito lal'università non era ancora riconosciuta dall'ordinamento italiano. Ma è davvero così? Vediamo punto per punto.