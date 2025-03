Ilfoglio.it - Il kit europeo per le emergenze diventa un siparietto social

Leggi su Ilfoglio.it

Visto che ormai anche chi dovrebbe produrre l’informazione più autorevole possibile non resiste senza trasformarsi nel meme di sé stesso, la notizia del kit che ogni cittadino dell’Ue dovrebbe tenere pronto in caso di crisi (guerre, pandemie, disastri naturali, attacchi informatici) è stata subito accompagnata da un video della commissaria Ue per la Gestione delle Crisi, Hadja Lahbib, che mostrava “cosa c’è nella mia borsa – survival edition”, parodiando il “what’s in my bag” di Vogue (serie di video in cui star di vario tipo mostrano cosa hanno nella borsa) e anche trendpopolarissimo. Il video in questione mostra la Commissaria tirar fuori dalla borsetta acqua, cibo in scatola, medicine, una torcia, un coltellino rigorosamente svizzero (evidentemente neanche questa piccola arma riusciamo a produrre nella Ue), fiammiferi, batterie, un mazzo di carte per intrattenersi (davvero c’è qualcuno che pensa: “Mentre attendiamo i soccorsi, facciamoci una briscoletta”?), il tutto accompagnato da un allegro motivetto jazz, sorrisi, battute sul meteo a Bruxelles, oggetti che cadono goffamente dalle mani, ammiccamenti vari, montaggio sbarazzino, risate e anche la gag di una radio troppo grande che esce dalla borsa troppo piccola, in stile Mary Poppins.