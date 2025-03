Ilgiorno.it - Il Gran premio dei record, la Formula 1 a Monza piace tantissimo e vale un tesoro da 340 milioni

, 28 marzo 2025 – Il suo nome fa rima con, più o meno da quando esiste la competizione. E ogni anno richiama centinaia di migliaia di spettatori e occhi puntati da tutto il mondo, “da evento numero uno in Italia per bigliettazioni Siae”, come sottolineato dal sindaco Paolo Pilotto. Anche nella scorsa stagione, ildi1, è stato unde successo. E non solo a livello sportivo, con l’inaspettato trionfo di Charles Leclerc, ma per i dati dei benefici economici prodotti sul territorio (con più incassi nel turismo) e per il tasso di gradimento del pubblico. Nei tre giorni dell’evento, dal 30 agosto all’1 settembre, sono stati 335mila gli spettatori venuti in autodromo, di cui ben il 64,3% proveniente dall’estero, con un 48,3% che ha dichiarato di voler tornare nel 2025.