Ilfattoquotidiano.it - Il governo rinvia l’obbligo delle polizze anti catastrofali per le imprese e le relative sanzioni

Arriva la proroga delper le piccole e mediedi dotarsi di polizzacatastrofale. Il rinvio deciso dal Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, sarà differenziato a seconda della dimensioneaziende. Il termine è differito al primo ottobre 2025 per le mediee al primo gennaio 2026 per le piccole e micro. Rimane invece fermo al primo aprile il termine per le grandi, per le quali non scatteranno però le: per ulteriori 90 giorni non si terrà infatti conto dell’eventuale inadempimento deldi assicurazione nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi eper tutte le aziende di assicurarsi contro “sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni” a partire dal 1° gennaio 2025fu inserito nella manovra dell’autunno 2023 dopo l’alluvione in Emilia-Romagna e Marche.