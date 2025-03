Ilfoglio.it - Il giustizialismo usato anche contro Israele apre le porte della vergogna

Al direttore - “In qualsiasi nomevenga condannato. sono tutti nomi di cui si è fatto un cattivo uso, scarabocchiati da giudici disonesti su documenti falsificati”, scriveva Friedrich Dürrenmatt nel 1976. Ma Giuseppe Conte lo dimostra ancora: quei documenti falsificati sono tornati. Dice: “Amici ebrei, non potete tacere”. E ha deciso che siamo colpevoli finché non proviamo la nostra innocenza. Il suo appello è la replica inquietante di quel “Davide, discolpati” che Rosellina Balbi denunciava su Repubblica nel luglio 1982, dopo che un corteo sindacale aveva scaraventato una bara davanti alla sinagoga di Roma per le azioni del governo Begin in Libano. Pochi mesi dopo, un commando palestinese svuotò i mitra sulle famiglie che uscivano dal Tempio maggiore e uccise Stefano Gaj Taché, un bimbo di 2 anni.