Il giallo di Bivio Cascinare | trovato il cadavere di un uomo di 34 anni

Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 28 marzo 2025 – A dare l’allarme del corpo senza vita del tunisino 34enne che giaceva in uno stanzino realizzato nel sottoscala, sono stati alcuni dei residenti (tutti stranieri) nella stessa palazzina di via Turati, a, tristemente nota per un accoltellamento avvenuto trefa, al termine di una violenta lite tra indiani che lì risiedevano e che ha portato alla morte un indiano 29enne. Ritrovamento del corpo e intervento L'allarme è scattato intorno alle 12,30, e sul posto sono confluiti un’ambulanza della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio, l’automedica e pattuglie dei carabinieri della locale stazione. Tuttavia, ogni tentativo di soccorso è risultato inutile anche perché secondo i primi rilievi, la morte del 34enne sarebbe da far risalire a diverse ore prima del ritrovamento del corpo.