Ilrestodelcarlino.it - Il futuro del porto: "È la chiave di volta dell’economia regionale"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ildi Ravenna come infrastruttura strategica per l’intera regione, specie dopo l’avvio della Zona logistica semplificata. E il miglioramento infrastrutturale dell’area ravennate è intimamente legato allo sviluppo di questa infrastruttura che è ladie non solo". L’assessoraIrene Priolo (Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e trasporti, Infrastrutture) ha fatto tappa ieri a Ravenna dove, insieme alla presidente della Provincia Valentina Palli, ha incontrato sindaci e sindache della provincia che le hanno presentato un documento strategico ad hoc. L’incontro è stato un’occasione per fare il punto sulle infrastrutture che interessano da vicino l’area ravennate, partendo dal ruolo centrale dele della quarta corsia dinamica dell’A14 con sullo sfondo, per le ferrovie, complicazioni legate al potenziamento della linea Castel-Bolognese-Ravenna, del nodo di Solarolo e delle disastrose condizioni della Faenza-Firenze.