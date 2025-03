Metropolitanmagazine.it - Il film live-action di “The Legend of Zelda” uscirà nelle sale a marzo 2027

L’adattamento cinematograficodel franchise di videogiochi Theofha fissato una data di uscita. Sony Pictures farà debuttare ild’avventura, coprodotto da Sony e Nintendo, il 26. La data di uscita è stata svelata venerdì sulla nuova app di Nintendo, Nintendo Today, quasi un anno e mezzo dopo che ilvenne annunciato per la prima volta nel novembre 2023. All’epoca, il creatore della serie “” Shigeru Miyamoto confermò i piani per ilsui social , condividendo che ilsarebbe stato prodotto da lui e Avi Arad. Wes Ball, regista della trilogia di “The Maze Runner” e de “Il Regno del Pianeta delle Scimmie” dirigerà il. Ilè attualmente in fase di casting e di pre-produzione.“Sono Miyamoto. Ho lavorato aldi ‘Theof’ per molti anni con Avi Arad, che ha prodotto moltidi grande successo“, scrisse Miyamoto all’epoca.