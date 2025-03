Ilrestodelcarlino.it - Il fascino dell’Amerigo Vespucci incanta Venezia

, 28 marzo 2025 - La nave scuola Amerigodella Marina Militare è arrivata a: centinaia le persone che hanno affollato la banchina per ammirare l'imbarcazione più bella del mondo. Le visite per salire a bordo sono andate sold out in tempi record, ma in molti non rinunciano ad ammirare anche solo dall'esterno la nave in tutta la sua eleganza. La nave Amerigoinizia la tappana del Tour nel Mediterraneo, 27 marzo 2025. ANSA/DOMENICO PALESSE Visite sotto la pioggia Neanche la pioggia ha fermato i visitatori: si è aperta infatti con la pioggia, e le previsioni meteo non sono clementi nemmeno per domani, la prima giornata di visite. La nave è ormeggiata da ieri sera in riva San Biasio a, nell'ambito del tour del Mediterraneo che ha preso il via da Trieste, dopo 46mila miglia percorse in giro per il mondo.