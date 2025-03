Il farmaco che uccide le zanzare quando succhiano sangue umano. Come funziona e perché potrebbe debellare la malaria

Leggi su Open.online

Il fastidioso ronzio, l’atterraggio quasi impercettibile, la puntura, e poi via verso la prossima vittima. Da centinaia di migliaia di anni letormentano animali ed esseri umani. Ma l’assillopresto volgere al termine. Gli scienziati hanno scoperto un medicinale in grado di rendere quel sorso dil’ultimo pasto della zanzara. La sostanza in questione è il nitisinone che in uno studio condotto da un team della Liverpool School of Tropical Medicine, nel Regno Unito, si è rivelato in grado dire leuna volta disciolto a basse dosi nel. Nel corso della ricerca, pubblicata sulla rivista Science,lesi sono nutrite deldi tre persone che stavano già assumendo nitisinone per curare una malattia genetica, gli insetti sono morti entro 12 ore.