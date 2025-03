Lettera43.it - Il duello tra Lega e Forza Italia infiamma anche il Veneto in vista delle Regionali

Leggi su Lettera43.it

Gli scazzi franon si consumano solo nel solco dell’autorevole politica estera – dalla quale dipendono destini di non pochi Paesi – manell’altrettanto autorevole politica regionale. «È un conflitto continuo dappertutto», dice a Pigiama Palazzi, pardon, a Lettera43, una autorevole fonte del partito guidato da Antonio Tajani, «nei territori». E si vede.Il fronte: l’attacco della vice di Zaia, Elisa De Berti, agli alleati diIlè un caso esemplare. Siccome il centrosinistra è pressoché inesistente, il destra-centro ha optato per il bomba libera tutti degli animal spirits della coalizione. Nei giorni scorsi la vicepresidente della Regione guidata da Luca Zaia, la leghista Elisa De Berti, ha attaccato gli alleati di, o meglio, «quelli che dovrebbero essere alleati oggi (e non lo sono), ma lo saranno ancora meno domani».