Lanazione.it - Il dramma del ristorante travolto dalla piena: ‘Metà locale distrutto’

Leggi su Lanazione.it

Calenzano (Firenze), 28 marzo 2025 – Il giardino esterno spazzato via, in un lampo,furia dell’acqua. Fra le immagini che resteranno della recente e devastante alluvione a Calenzano c’è, sicuramente, quella del“Il Cantuccio”, in località La Chiusa, che per l’esondazione della Marinella ha perso completamente, nell’arco di poche ore, la sua area esterna, frequentatissima nei mesi estivi da clienti in cerca di fresco oltre che di una buona cucina. Un disastro di dimensioni, fra l’altro, ancora non quantificabili dopo 16 anni di storia del: “In poco tempo – racconta una delle titolari, Francesca Marra – abbiamo visto cancellare tutto l’esterno per l’esondazione ed è stato un incredibile dolore per tutti noi. Al momento non abbiamo una stima precisa dei danni e non sappiamo neppure quali conseguenze possano avere riportato le sale interne visto che l’acqua è affiorata anche, per circa cinque centimetri, dal pavimento della cucina.