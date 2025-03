Lanazione.it - Il Carnevale Medievale. Torna la sfida tra contrade

Un salto nel Medioevo, con le sue storie, leggende, paure e speranze. Fra costumi storici, tamburi e poesie in rima, rievocazioni di novelle, antichi riti e tradizioni, domenica 30 marzoildi San Casciano Val di Pesa, a pochi passi da Firenze, per la sua XIII edizione. Nelle vie del centro storico va in scena la macchina del tempo, a cui lavorano tutto l’anno ottocento volontari e volontarie: "La manifestazione è frutto di un lavoro corale, un impegno e uno sforzo collettivo: non mi stancherò mai di elogiare la forza creativa, l’espressività artistica e artigianale delle", afferma il sindaco Roberto Ciappi. Cinque leche come al solito si contendono il premio per la miglior rappresentazione storica. "Si inizia con la sfilata dei carri, a cui segue la rappresentazione delle cinque mini pièces allestite dalleal cospetto di una giuria di esperti che proclamerà la migliore messa in scena dell’Età di mezzo, per contenuti e originalità", spiega la presidente dell’associazione delleSancascianesi Ilena Cappelli.