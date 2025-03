Lanazione.it - "Il capoluogo deve guidare l’obbligato cambio di rotta"

PISTOIA "Siamo di fronte a dati, purtroppo, impressionanti in negativo che non mi stupiscono perché confermano quanto la Cgil dice da anni". Di fronte alla pubblicazione, da parte dell’osservatorio statistico della Regione, dei dati relativi alla fine del 2024 in termini di disoccupazione, inattivi e panoramica sul mondo del lavoro, il segretario provinciale della Camera del Lavoro, Daniele Gioffredi, lancia di nuovo il suo grido d’allarme: "senza undideciso, rischiamo di diventare una città-dormitorio". Segretario, gli indici occupazionali a fine 2024 indicano la provincia di Pistoia all’ultimo posto in Toscana in quasi tutte le voci: cosa si può dire a riguardo? "Siamo di fronte ad un lento ed inesorabile declino che è conseguenza di una crisi strutturale che oramai si è trasformata in cronicità e rischiamo, davvero, di essere davanti ad un punto di non ritorno.