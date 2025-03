Linkiesta.it - Il caos è diventato potere, e i nuovi padroni del mondo vogliono distruggere l’Europa

C’è un prima e un dopo “Il mago del Cremlino” (Mondadori). Con quel romanzo, Giuliano da Empoli ha trasformato l’analisi politica in letteratura viva, accessibile e potente. Il libro, pubblicato in Francia da Gallimard, èin pochi mesi un fenomeno editoriale senza precedenti per un autore italiano: finalista al premio Goncourt, più di mezzo milione di copie vendute, traduzioni in tutto il, e ora un film in lavorazione diretto da Olivier Assayas, con Jude Law nel ruolo del protagonista, l’ambiguo Vadim. Ma da Empoli non si è lasciato ingabbiare dal successo del romanzo. Con “L’Heure des prédateurs”, edito in Francia da Gallimard, torna al saggio con la stessa lucidità narrativa e la medesima ambizione: raccontare la nostra epoca con strumenti affilati e una voce inconfondibile.