Il caffè rende più solido il calcestruzzo | la scoperta è straordinaria e farà bene all’ambiente

Ogni anno nel mondo si producono circa 10 miliardi di chilogrammi di fondi di, la maggior parte dei quali finisce in discarica, contribuendo all’emissione di gas serra. Una recentepotrebbe dare una seconda vita a questo rifiuto: un team di ingegneri dell’Università RMIT in Australia ha dimostrato che ilpuò diventare fino al 30% più resistente se arricchito con biochar derivato dai fondi di. Questa innovazione potrebbe rivoluzionare l’industria delle costruzioni, offrendo una soluzione sostenibile alla crescente domanda di materiali edilizi.Il processo alla base di questasi chiama pirolisi, una tecnica che prevede il riscaldamento dei fondi dia 350°C in assenza di ossigeno. Questo trattamento produce un materiale poroso e ricco di carbonio, noto come biochar, che viene poi mescolato con il cemento.