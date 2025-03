Ilrestodelcarlino.it - Il Braglia si annuncia ’caldo’. Palumbo e Caso per risalire

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Al momento, il meteo prevede precipitazioni piovose per il pomeriggio di domani. Tutto, ancora, ampiamente rivedibile nelle ore che precedono il fischio d’inizio. L’ambiente, dentro e fuori dal campo, sarà piuttosto caldo e sarà anche merito della cornice di pubblico prevista al ’’. Il settore ospiti dedicata ai tifosi del Catanzaro è già pronto ad ospitare oltre 1.700 sostenitori giallorossi, praticamente un vero e proprio muro per la formazione di Caserta in cerca di sogni playoff. Considerando il pubblico canarino, chiamato a gran voce dai giocatori intervenuti ai microfoni nei giorni precedenti, l’appuntamento è quello delle grandi occasioni che quasi potrebbe sfiorare i 10mila mancando ancora diverse ore alla chiusura della vendita. Il tutto presenta una gara dal valore fondamentale per entrambe le compagine e ora veniamo alle vicende canarine.