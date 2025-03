Amica.it - Il blazer si allunga, lo stile aumenta: 5 outfit da provare

Leggi su Amica.it

La moda è sempre alla ricerca di nuove declinazioni dei grandi classici del guardaroba, per rinnovarsi senza stravolgersi. Questa stagione è il turno della giacca da donna, che deforma la propria silhouette a favore di look che slanciano e valorizzano. Così si è iniziato a parlare deldonna lungo. È elegante, in nero bianco o blu, ma anche femminile, magari indossato con una cintura al posto di un abito corto. In estate perde le maniche, lasciando il posto alla versione gilet, oppure si affida ai pantaloni sartoriali per tailleur dal sapore inedito. In ogni caso, stupisce. Come abbinarlo senza commettere errori? I migliorida replicare, con idee look fresche e moderne.Ilsi: nasce un nuovo classicoIl grande ritorno delelegante lungo è legato al desiderio di indossare capi comodi ma curati nei dettagli.