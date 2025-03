Agi.it - Il 60% delle ragazze che soffrono di dolori mestruali ha l'endometriosi e non lo sa

AGI - Costrette dal doloremestruazioni a saltare la scuola o ad andarci imbottite di farmaci, a non fare sport e a rinunciare alle uscite con gli amici, se cadono nei giorni del ciclo. Ma soprattutto non credute dalla famiglia e spesso non prese sul serio dagli stessi medici: è il calvario di molte giovani donne con. Il 64%con dolore pelvico associato al ciclo mestruale, infatti, ha già l', ma non lo sa e convive con la sofferenza di questa patologia. Un atteggiamento di rassegnazione, supportato da una società che tende a minimizzare le mestruazioni dolorose, anche quando diventano un disturbo debilitante che interferisce con la normale vita quotidiana, fino a interrompere l'attività scolastica, in media per 19 giorni l'anno. A dimostrarlo una review dell'University College di Londra e dell'Università di Birmingham, pubblicata sul Journal of Pediatric & Adolescent Gynecology.