Il 5 e 6 aprile riaprono le Case della memoria in tutta Italia | ecco quelle toscane

Le Giornate delleritornano in Toscana: il 5 e 6, residenze storiche e culturali apriranno gratuitamente le loro porte, accogliendo i visitatori nelle dimore di scienziati, artisti, musicisti, scrittori e politici.Questa iniziativa, promossa dall’Associazione Nazionale, offre l’opportunità di esplorare la vita e l’eredità di grandi personalità, mentre si favorisce la tutela del patrimonio culturale ecollettiva.In Toscana, 35 luoghi partecipano alle Giornate Internazionali delle, che si celebreranno in tutto il mondo il 5 e 6.In, saranno 142 le dimore coinvolte, distribuite in 19 regioni, che hanno aderito all’iniziativa.Lein ToscanaFirenze cittàVilla La Pietra, New York University (dove è nato Sir Harold Acton);Casa Buonarroti;Casa Guidi ( Casadi Elizabeth Barrett e Robert Browning);Casadi Franco e Lidia Luciani;La Fondazione Spadolini;il Cimitero degli Inglesi;il Cimitero Evangelico agli Allori;Provincia di FirenzeMuseo Casa di Giovanni Boccaccio a Certaldo Alto;Museo Casa Enrico Caruso di Lastra a Signa;La Casa natale di Leonardo da Vinci ad Anchiano; Villa Tinti Fabiani (CasaGaribaldi a Castelfiorentino);La Fondazione Montanelli Bassi di Fucecchio;La Casa del Pontormo a Empoli;Villa Pozzolini di Bivigliano a Vaglia;Arezzo cittàLa Casa Museo Ivan Bruschi;Il Museo casa natale di Michelangelo Buonarroti a Caprese Michelangelo;La casa e il museo Venturino Venturi di Loro Ciuffenna;Lucca cittàPuccini Museum (Casa natale);La Villa Museo Giacomo Puccini di Viareggio;La Casa Natale Giosuè Carducci a Valdicastello;La Casa Museo Ugo Guidi (MUG) a Vittoria Apuana;La Casa di Fosco Maraini a Molazzana;La Casa Museo Giovanni Pascoli a Castelvecchio Pascoli;Le due stanzette di Mario Tobino a Maggiano;La Villa Reale di Marlia a Capannori;Prato cittàLa Casa Museo di Francesco e Margherita Datini;La Casa Museo Leonetto Tintori a Figline;Provincia di prato La Casa Studio Quinto Martini a Seano;Il Museo dell’Amore di Vaiano;Pistoia cittàLa Casa Museo Sigfrido Bartolini;Provincia di PistoiaVilla di Papiano (legata alla figura di Laura Towne Merrick);Provincia di LivornoCasa Museo Carducci di Castagneto Carducci;Provincia di PisaIl Museo “Casa Carducci” di Santa Maria a Monte;La Casa museocollezione Carlo Pepi a Crespina Lorenzana;Provincia di Siena Villa Brandi a Vignano.