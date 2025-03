Ilfattoquotidiano.it - Il 5 aprile tutt@ in piazza per fermare questa follia: serve un movimento unitario contro la guerra

In questi giorni, su iniziativa degli Stati Uniti, la Russia e l’Ucraina hanno raggiunto dei primi parziali accordi che aprono la strada ad una discussione più ampia su un possibile accordo di paceo da costruire. Di fronte a queste notizie positive cosa fa l’Unione Europea? Assume posizioni ed iniziative che boicottano la trattativa. Diamo conto dicriminale.In primo luogo Macron non perde occasione per riproporre l’invio di truppe europee in Ucraina. E’ evidente che questo proposito, se realizzato, è destinato a dar vita ad incidenti militari tali da cercare di far saltare le trattative in corso e la prospettiva della pace. Non sfugge a nessuno che sino ad ora nessuna nazione della Nato abbia ufficialmente inviato truppe in Ucraina:i i militari occidentali, dai soldati ai generali che sono in Ucraina a combattere risultano essersi dimessi dai rispettivi eserciti in modo che la loro appaia come una iniziativa individuale che non coinvolga il loro esercito.