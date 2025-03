Gqitalia.it - Igor Tudor e l'eterno dilemma dell'allenatore in tuta o in blazer

L'esordio disulla panchinaa Juventus sabato 29 marzo non sarà semplicemente un fatto tecnico e di schemi. È anche una questione estetica. Un dualismo, quello trae giacca, cui da anni assistiamo nel calcio, e che l'croato ha declinato nei diversi contestia sua carriera.A Spalato, Verona e Marsiglia,ha scelto sempre la, interpretando la grinta autentica di piazze ruvide e viscerali, una specie di blue-collar calcistico, dove la praticità del campo prevale sull’eleganza da boutique. Al contrario, nelle avventure con Udinese e Lazio, ilè diventato quasi una dichiarazione istituzionale, la giacca come segno di rispetto verso una tradizione più formale, come se ogni nodoa cravatta rappresentasse un dettaglio tattico studiato e calibrato.