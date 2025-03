Iodonna.it - Ieri pomeriggio re Carlo III è stato ricoverato per alcune ore in una clinica londinese, ma Buckingham Palace rassicura: il sovrano sarà presto in Italia. Ma non tutti sono tranquilli

Paura,, a Clarence House, la residenza di reIII a Londra. In serata il suo ufficio ha diffuso un comunicato in cui si spiegava che, nel, ilaveva avvertito un malore che aveva preoccupato a tal punto i suoi assistenti da spingerli a portarlo in auto dai suoi medici della London Clinic, la stessa in cui il 76enneè in cura per il cancro diagnosticato nel febbraio 2024 e dove lo hanno subito sottoposto ad accertamenti. Perché renon ha salutato Kate Middleton al Commonwealth Day? X Leggi anche › Chi può sostituire reIII? Tra i pochi Royal eletti ciancora Harry e Andrea È mistero sul ricovero improvviso di reIII La regina Camilla non ha accompagnato il marito esi è limitata a spiegare che il malore del re sarebbecausato da alcuni effetti collaterali delle cure per un tipo di tumore che finora non èspecificato dagli uffici di