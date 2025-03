Anteprima24.it - Ieri in Campania: 59enne accoltellato dalla compagna. Cani violentati nel Sannio, class action per vietare la vendita on line

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, giovedì 27 marzo 2025. Avellino – Avrebbe preso un coltello rivolgendolo con ferocia contro il suo compagno tanto, unche ora è ricoverato all’ospedale Moscati di Avellino e le sue condizioni sarebbero molto gravi. (LEGGI QUI)Benevento – E’ stata avviata l’azione inibitoria, per le norme sulla, perladi animali sulle piattaforme on-, per ora almeno sulle principali, questo grazie alle norme del Codice del Consumo e del riformato codice di procedura civile. Il caso su cui si sta lavorando in queste ore e che ha inorridito l’Italia, ribadisce l’avv. Ceriello, e cioè quello di un uomo di Benevento che avrebbe compratoon-per poi violentarli può essere solo la “punta dell’iceberg” di una realtà che oramai è fuori controllo.