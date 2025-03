Ilrestodelcarlino.it - Ieg brinda ai numeri del 2024. Ricavi a 250 milioni, cresce l’utile

I conti di Italian Exhbition Group tornano.a 250, con una crescita del 17,7% rispetto all’esercizio precedente, utile a 32,5con un incremento del 146,1%. Il consiglio di amministrazione della società alla quale fa capo la Fiera di Rimini ha approvato il progetto di bilancio civilistico e il bilancio consolidato al 31 dicembre. E i risultati del, l’istantanea dell’amministratore delegato Corrado Peraboni, "sono eccezionali a conferma della solidità del modello di business". L’aumento deiconsolidati è motivato con "lo sviluppo organico degli eventi organizzati sia in Italia che all’estero", nonché grazie al "contributo delle manifestazioni biennali come Tecna in Italia (Salone internazionale delle tecnologie e delle forniture per le superfici, ndr) e Fesqua in Brasile (Fiera internazionale dell’industria dei serramenti, ndr)".