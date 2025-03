.com - Icsc approva progetto bilancio d’esercizio 2024, impieghi per oltre mezzo miliardo euro

Leggi su .com

(Adnkronos) – Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., presieduto dal Presidente Beniamino Quintieri, hato ildi, presentato dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale Antonella Baldino. Ildisarà sottoposto all’zione dell’Assemblea degli azionisti. L’Istituto, che il 1° luglio ha completato il processo di trasformazione in società per azioni di diritto singolare, ha erogato nelfinanziamenti per un valore di 547 milioni di, attivando circa 1,2 miliardi di investimenti nei settori Sport e Cultura, con un effetto leva di 3 volte le risorse impegnate e benefici sociali stimati in9 miliardi diin termini di Social Return on Investment. In un contesto macroeconomico caratterizzato da crescente instabilità e da una generale contrazione dell’offerta di credito a imprese e famiglie, ha trovato massima espressione il ruolo anticiclico dell’Istituto, con erogazioni che hanno registrato un incremento del 15% rispetto al 2023.