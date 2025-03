Panorama.it - Ibrahimovic è tornato (ma trova un Milan diverso)

La grande assenza è terminata. Zlatana palesarsi aello, con buona pace di chi per tre lunghe settimane ha preso nota quasi quotidianamente della sua assenza senza accontentarsi della versione (para)ufficiale distribuita dal club: una brutta influenza che ha messo ko lo svedese costringendolo a stare lontano da quello che restava della squadra, falcidiata dalle assenze per le nazionali. Una spiegazione che non ha accontentato quasi nessuno, perché tra il match con il Como – seconda vittoria di fila – e la trasferta a Napoli, ennesima ultima spiaggia nella rincorsa alla Champions League della prossima stagione.Al Maradonasarà al suo posto. Tutto come se nel frattempo non fosse successo nulla, cosa che non corrisponde alla realtà considerato che in mezzo tra il Como e Napoli molta acqua è corsa sotto i ponti diello.