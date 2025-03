Lanazione.it - Iaiunese: "Terranuova da battaglia a Orvieto"

È stato l’uomo-partita diTraiana-Seravezza. Christian, capocannoniere dei biancorossi con 8 reti all’attivo in serie D è stato il protagonista assoluto di una gara che fino all’ultimo ha tenuto il pubblico del Matteini con il fiato sospeso. I tifosi stavano già assaporando la vittoria ma si sono dovuti accontentare dell’1-1. "Sapevamo di affrontare una gara difficile contro una squadra forte - ha spiegato il bomber classe 2006 - abbiamo fatto del nostro meglio, anche se alla fine ci è girata male. Però abbiamo portato a casa volentieri il pareggio. Nel primo tempo sono stato sfortunato, prima una grande parata di Lagomarsini, poi il palo. Ma mi accontento anche di un solo gol, serve sia a me che alla squadra". "Domenica - ha aggiunto l’attaccante biancorosso - dovremo andare acon la stessa testa per fare punti e ci stiamo allenando nel miglior modo possibile, così da affrontare la trasferta con la stessa preparazione con cui abbiamo gestito la partita con il Seravezza".