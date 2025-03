Ilrestodelcarlino.it - I volti noti di Bologna . Tanti vip sul tappeto blu nel salotto del ‘Carlino’

Mastromarino È una grande festa quella che avvolge Palazzo Re Enzo per la celebrazione dei 140 anni del nostro quotidiano. Un momento di condivisione che unisce le personalità più note della società bolognese. I mondi dello spettacolo, del volontariato e dell’imprenditoria si radunano attorno al Carlino per festeggiare insieme questo traguardo. Non manca nessuno alla serata nel cuore del centro storico: immancabile Cecilia Matteucci, collezionista e storica di moda, che sfila sul blue carpet steso per l’occasione. Tra le prime file, Rossella Barbaro, organizzatrice di eventi, secondo cui "il Carlino è da sempre un punto di riferimento, un faro che mi ha permesso di conoscere la città e ha testimoniato, in tante occasioni, la mia crescita professionale". Presenti anche l’amministratore delegato delcalcio, Claudio Fenucci, e Pietro Aradori, giocatore della Fortitudo.