Lanotiziagiornale.it - I Volenterosi insistono: nuovo summit il 10 aprile

Nonostante la contrarietà di Mosca, i, decisi a inviare truppe in Ucraina, non hanno alcuna intenzione di mollare. Francia e Gran Bretagna in testa. E così le riunioni non si fermano.I ministri della Difesa dei paesi “” alleati dell’Ucraina si ritroveranno il 10a Bruxelles per delineare le future garanzie di sicurezza per Kiev nel caso di accordo su una tregua. Lo si è appreso da fonti del ministero della Difesa francese.Questa riunione della “coalizione dei”, guidata da Londra e Parigi, giungerà in scia del vertice che si è tenuto giovedì a Parigi, con la partecipazione di leader di una trentina di paesi europei.Inon mollano: forza di rassicurazione a KievFrancesi e britannici hanno proposto di dispiegare un contingente di paesi europei in Ucraina per dar vita ad una “forza di rassicurazione” destinata a prevenire una ripresa del conflitto dopo il raggiungimento di un eventuale cessate-il-fuoco.