I salari reali italiani sono i più bassi del G20 ma cosa vuol dire?

L’Italia si conferma il fanalino di coda del G20 sul fronteale. Secondo il Rapporto mondiale suidell’Organizzazione mondiale del Lavoro, pubblicato il 24 marzo 2025, inel nostro Paeseinferiori di 8,7 punti rispetto al 2008. Una performance negativa che ci distingue nel panorama internazionale, segnando un arretramento senza pari tra le economie avanzate ed emergenti.Il declino senza sosta degli stipendiL’analisi dell’Oil evidenzia come l’Italia sia l’unico Paese del G20 in cui isiano ancora sotto i livelli pre-crisi finanziaria del 2008. Infatti, anche se nel 2024 si è registrata una crescitaale, questa non è stata sufficiente a recuperare le perdite accumulate negli anni di alta inflazione e crisi economiche successive.Per questo motivo, come ha spiegato l’economista Giulia de Lazzari dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, questo può essere considerato oggi il “risultato peggiore tra i Paesi del G20”, confermandosi un trend che penalizza lavoratori e famiglie.